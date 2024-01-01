E-posta adresinizi bırakın, fırsatları kaçırmayın!
Karşılaştırma Yaparken Nelere Dikkat Etmelisiniz?
İhtiyaçlarınızı belirleyin: Buna göre Kredi, Mevduat ve Kredi Kartı kategorilerinden birini seçin.
Faiz oranlarını karşılaştırın: Kredi seçerken düşük faizli, mevduatınız için ise yüksek faizli ürünleri tercih edin.
Ücretleri karşılaştırın: Ürünleri incelerken bankaların talep ettiği ekstra ücretlere dikkat edin. Değerlendirmenizi buna göre yapın.
Lidy'i takip edin: Unutmayın her zaman daha iyi bir oran yakalayabilirsiniz. Bankanızdan çok memnun olsanız da seçenekleri değerlendirmekten bir zarar gelmez :)